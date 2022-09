OM : Bamba Dieng est à Nice, encore un coup de théâtre

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le mercato est désormais terminé, sauf peut-être pour Bamba Dieng qui après un jeudi totalement dingue va vivre une nouvelle journée agitée du côté de Nice.

Jeudi soir, à 23 heures, Bamba Dieng était toujours un joueur de l’Olympique de Marseille, puisqu’après une visite médicale version courte l’OGC Nice avait renoncé à recruter le joueur offensif du club phocéen. Un éventuel souci au genou avait tout stoppé, et comme la journée avait été anarchique, du côté du Gym on a préféré prendre son temps. Il est vrai qu’en l’espace de quelques heures, Bamba Dieng a été annoncé à Lorient, puis à Leeds, avant finalement de partir à Nice afin de signer un contrat, son contrat ayant été validé par ses agents. Cependant, avant tout, le joueur de 22 ans devait se soumettre à une visite médicale, et un léger souci est apparu. N’ayant matériellement pas le temps de conclure avant le buzzer, Nice a repoussé ce recrutement…à ce vendredi. Pour cela, le club azuréen va s’appuyer sur la possibilité de recruter un joker comme l’autorise le règlement, même si avant des examens approfondis seront effectués sur le genou problématique.

Bamba Dieng n'est pas rentré à Marseille

Florent Germain annonce que Bamba Dieng est resté à Nice et que l’attaquant de l’Olympique de Marseille a de nouveau un rendez-vous. « L’inquiétude viendrait d’une particularité au niveau d’un genou, quelque chose de mineur selon l’OM, mais qui a conduit Nice à vouloir approfondir la visite médicale », précise le journaliste de RMC à Marseille. Du côté de Pablo Longoria, on semble peu inquiet concernant ce souci au genou, le staff phocéen parlant d’un problème mineur. Mais l’OGC Nice ne recrutera pas Bamba Dieng dans n’importe quelle condition, et forcément tout ne sera peut-être pas aussi simple que l'on veut bien le dire du côté du Vélodrome. Cependant, en prolongeant le suspense, les dirigeants niçois valident tout de même le fait qu'ils veulent réellement recruter l'attaquant marseillais, ce dont certains doutaient après le coup de tonnerre de jeudi soir.