Visite ratée pour Dieng, l’OM et Nice en désaccord

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Cela risque de faire beaucoup parler dans les prochains jours, mais Bamba Dieng va revenir à la Commanderie ce vendredi après un jeudi très mouvementé.

Tout proche de rejoindre Lorient depuis des jours, l’attaquant de l’OM avait finalement opté pour Leeds, qui se préparait à l’accueillir. Mais désireux de continuer en Ligue 1, il avait fini par accepter la proposition de Nice, quitte à laisser Leeds en plan après un accord oral. Quand tout était bouclé, il ne manquait plus que la visite médicale avant de signer le contrat, mais celle-ci n’a pas donné satisfaction. Nice a refusé de faire signer le contrat au Sénégalais, et a donc fait échouer ce transfert qui aurait pu rapporter jusqu’à 11 millions d’euros à l’OM.

Interrogé par La Provence, le club phocéen a confirmé avoir été notifié de l’échec à la visite médicale, sans en connaitre pour le moment les raisons officielles. Pablo Longoria a fait savoir que son club ne comprenait pas ce qui avait pu motiver ce refus, et l’étonnement prenait le pas sur tout le reste tant il est rare de voir un joueur manquer sa visite médicale. Selon L’équipe, Nice s’est plaint d’un problème au genou constaté chez le joueur sénégalais, alors que l’OM estime que le problème détecté était plus que « mineur » et ne remettait pas en cause son transfert.