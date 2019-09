OM : Radonjic, c’est pire que Njié, le constat tombe

Dans : OM, Ligue 1.

En dépit de l’absence de plusieurs joueurs sur les côtés, Nemanja Radonjic n’était pas titulaire ce mardi soir à Dijon.

Pour ce match face au dernier de la Ligue 1, André Villas-Boas a préféré aligné deux non spécialistes au poste d’ailier, avec Valère Germain et Bouna Sarr. Le Serbe a donc pris place sur le banc, comme d’habitude depuis plus d’un an désormais. L’ancien de l’Etoile Rouge ne parvient clairement pas à s’imposer en Ligue 1, et ses prestations sont même de pire en pire. Pas de quoi faire de lui un titulaire à l’avenir, puisque l’éphémère joueur de la Roma a effectué une entrée catastrophique, entre pertes de balle, glissades et apport offensif inexistant. De quoi lui annoncer une lourde peine sur le tribunal de Twitter, où les fans marseillais commencent à se demander comment l’OM a pu mettre 13 ME sur ce joueur.

Quand je vois Radonjic titulaire ce soir #teamom pic.twitter.com/o9eYTsjhPy — Jé Djaoui (@jeremdjaoui) 24 septembre 2019

Le partizan Belgrade ils ont mit 2-3 vidéos de Radonjic sur YouTube en train de faire des crochets à des bergers Serbes ivres et on a payé 12M€ quand même! — Frank McCourt (@FrankMcCourtoff) 24 septembre 2019

Amavi - Radonjic, bienvenue dans le couloir de la mort. #DFCOM — BasileBowie (@BasileBowie) 24 septembre 2019