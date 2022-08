OM : Bamba Dieng éjecté, sa réponse est exemplaire

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Écarté par Igor Tudor lors des deux premiers matchs de l’OM en Ligue 1, Bamba Dieng souhaite toujours rester à Marseille.

Chouchou des supporters de l’Olympique de Marseille depuis quelques mois, Bamba Dieng est beaucoup moins câliné par Igor Tudor. En effet, le successeur de Jorge Sampaoli à l’OM ne semble pas faire confiance à l’international sénégalais, pourtant buteur en match amical cet été mais qui n’est apparu sur aucune feuille de match lors des deux premiers matchs de Ligue 1. En tribunes face à Reims, Bamba Dieng n’a carrément pas été convié au déplacement à Brest lors de la deuxième journée. L’attaquant phocéen n’entrant pas dans les plans d’Igor Tudor, Pablo Longoria a manifesté la volonté de le vendre entre 10 et 15 millions d’euros lors de ce mercato estival mais pour l’instant, les clubs intéressés n’ont pas comblé les exigences de l’OM. Une chance pour Bamba Dieng, qui souhaite véritablement rester à Marseille selon La Provence.

Igor Tudor prêt à changer d'avis sur Dieng ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bamba (@dieng_ahmadou_bamba)

Et tout n’est pas perdu selon le quotidien régional, qui fait savoir dans son édition du jour que, malgré qu’il soit mis à l’écart lors des mises en place de veille de match à l’OM, Bamba Dieng continue de se donner à fond durant les entraînements. L’international sénégalais fait preuve d’une incroyable force de caractère et d’une mentalité irréprochable. Une détermination et un état d’esprit qui ont été remarqués par Pablo Longoria ainsi que par Igor Tudor lors des derniers jours, et qui pourraient conduire, si cela continue dans ce sens, à une réintégration progressive de Bamba Dieng à l’OM. Une nouvelle qui ravirait les supporters, dont la très grande majorité est opposée à un départ de Bamba Dieng lors de ce mercato estival, alors qu’il reste tout de même deux ans de contrat au joueur, ce qui laisse une marge à Pablo Longoria dans ce dossier. Reste maintenant à voir si Bamba Dieng figurera dans le groupe olympien pour la réception de Nantes samedi soir, ce qui serait un sacré signe envoyé par Igor Tudor à moins de deux semaines de la fin du mercato.