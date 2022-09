OM : Bamba Dieng défie Longoria et refuse son offre

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Passé tout proche d’un départ de l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival, Bamba Dieng devrait logiquement reporter le maillot phocéen cette saison, vu qu’il vient de refuser un départ en Belgique.

Le dossier Bamba Dieng a animé le marché des transferts de Marseille pendant de longs mois, et cela n’est pas fini. Puisqu’après avoir failli signer à Leeds avant de subir un faux transfert à Nice, pour cause de visite médicale défaillante, l’attaquant de 22 ans se retrouve désormais dans une impasse. Poussé dehors par sa direction alors qu’il ne voulait pas vraiment quitter l’OM cet été, l'international sénégalais va devoir se reconstruire aux côtés d’Igor Tudor. À moins que Dieng ne trouve une autre porte de sortie avant la mi-septembre, date de fermeture de certains mercatos ? C’est possible, même si Dieng vient quand même de gaspiller une cartouche.

Dieng dit non à la Belgique

Revenu à Marseille après son transfert avorté à Nice, Bamba Dieng, sollicité par Anvers, n'a pas donné suite aux avances du club belge. https://t.co/VDGxNzcE6n pic.twitter.com/Jkvm5peY6J — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 4, 2022

Ces dernières heures, le club d’Anvers avait effectivement tenté une offensive pour tenter de recruter l’ancien de Diambars. Dirigé par un magnat de l'immobilier, le Royal Antwerp n’a toutefois pas eu le temps de lancer les négociations avec l'OM. Tout simplement parce que Dieng « n'a pas donné suite aux avances du club belge », selon les informations de L’Equipe. Malgré un projet sportif attrayant et une jolie offre salariale, le buteur de 22 ans n’a pas envie de partir en Belgique, sachant qu’il compte s’imposer à l’OM pour donner tort à Igor Tudor. Dans cet objectif-là, Dieng part en tout cas de très loin, vu qu’il est actuellement considéré comme le troisième choix en pointe, derrière Alexis Sanchez et Luis Suarez.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec Marseille, le Sénégalais ne pourra toutefois pas profiter de l’exposition de la Ligue des Champions pour briller, vu que l’OM ne l’a pas inscrit sur la liste A de l’UEFA. Pour renverser la tendance, Dieng devra donc se contenter de la Ligue 1, où il avait montré de belles choses la saison passée sous les ordres de Jorge Sampaoli, mais il faudrait pour cela qu'il soit retenu par Igor Tudor. Mais il n'est pas certain que ce dernier soit du genre à changer d'avis aussi vite et sous la pression d'un dernier fiasco avec le transfert de Bamba Dieng.