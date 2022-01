OM : Bamba Dieng cible d'un dernier assaut de Newcastle

Dans : OM.

Par Nicolas Issner

Convoité lors ce mercato, Bamba Dieng ne devrait pas quitter l’Olympique de Marseille suite à un manque d’offres venant d’Angleterre. Mais Newcastle, qui était le plus intéressé, pourrait encore passer à l’attaque.

Même au Cameroun où il se situe avec la sélection sénégalaise pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations, Bamba Dieng continue de faire parler de lui outre-Manche. L’avant-centre de 21 ans suscite l’intérêt de plusieurs écuries anglaises comme Newcastle, West Ham, Watford, Aston Villa et Crystal Palace. D’après L’Équipe et La Provence, les dirigeants de l’OM n’ont enregistré aucune offre. Si Newcastle, nouvelle propriété saoudienne, était prêt à aligner 20 millions d’euros, l’OM n’en demanderait qu’entre 10 et 15 millions d’euros pour céder son attaquant. A l’heure actuelle, celui qui a inscrit 4 buts en Ligue 1 cette saison est bien parti pour poursuivre sa saison avec le 3e de Ligue 1.

Newcastle, une dernière offre à venir avant minuit ?

🔵 Face au refus d'Ekitike de rejoindre Newcastle, le club anglais pourrait se rabattre sur Bamba Dieng. L'OM demande 15M€ pour libérer son jeune espoir. #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/bxAjq8MqWE — OM_Fada (@OM_Fadaaaaa) January 31, 2022

Ce lundi, jour de deadline du mercato hivernal, c’est un autre crack de Ligue 1 qui a fait parler de lui à Newcastle. Hugo Eketike, attaquant de 19 ans du Stade de Reims, a recalé les Magpies d’après L’Équipe. Désigné comme plan B en recrue offensive, Bamba Dieng pourrait être sollicité avant minuit. En effet, le 18e de Premier League serait prêt à lâcher 20 millions d’euros pour s’attacher les services du Sénégalais. Un prêt avec option d’achat est évoqué, si offre il y a, d’après The Express Sport. Bamba Dieng, qui a découvert la Ligue 1 la saison dernière, est sous contrat avec l’OM jusque fin juin 2024 et a une valeur marchande 8 millions d’euros d’après le site Transfermarkt.