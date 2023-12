OM-OL sera bouillant, Marseille tire le signal d'alarme

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Reporté en raison de l’attaque du bus lyonnais il y a un mois et demi, le choc entre l’OM et l’OL se disputera ce mercredi dans un Orange Vélodrome bouillant, trois jours après la victoire marseillaise contre Rennes.

En crise de résultats ces dernières semaines, l’Olympique de Marseille a retrouvé des couleurs lors des deux derniers matchs avec une victoire au panache contre l’Ajax Amsterdam (4-3) en Europa League et un succès précieux contre le Stade Rennais (2-0). C’est dans une bonne dynamique que le club phocéen va donc aborder son match en retard à disputer contre l’Olympique Lyonnais au Vélodrome, tandis que les Gones sont eux toujours en crise avec une nouvelle défaite contre Lens ce week-end (3-2) et un changement d’entraîneur avec le départ de Fabio Grosso. Une chose est certaine, l’ambiance sera électrique mercredi soir dans un Vélodrome bouillant, prêt à pousser les joueurs de l’OM pour décrocher une seconde victoire de suite en championnat.

Pablo Longoria et le board phocéen prient pour que tout se déroule sans incident alors que ce week-end de Ligue 1 a été émaillé par un drame à Nantes avec le décès d’un supporter nantais. En marge de la victoire de Marseille contre Rennes, Gennaro Gattuso a lancé un avertissement aux fans de l’OM en leur conjurant de ne pas dépasser les bornes. « Le football est un jour de fête, on espère que cela se passera bien. Je pense au supporter de Nantes. Il y a beaucoup de problèmes en ce moment. On a besoin d’aller au stade avec les enfants et d’une bonne atmosphère : c’est ça le football » a mis en garde Gennaro Gattuso, qui espère que mercredi soir sera un jour de fête pour les supporters de l’OM avec une troisième victoire de suite toutes compétitions confondues. Pour cela, l’équipe de Gattuso devra s’appuyer sur une deuxième période encourageante contre Rennes, après un premier acte assez terne.

« J'ai vu des joueurs très préoccupés, je n'ai pas aimé leur visage à la pause. Dans le vestiaire, on aurait dit qu'ils perdaient trois buts à zéro, alors que nous menions un but à zéro. On aurait dit qu'ils n'avaient plus de force, qu'un élastique les empêchait d'aller vers l'avant. On savait qu'il fallait souffrir, après avoir dépensé beaucoup d'énergie jeudi en Ligue Europa. Il fallait être plus agressifs, ne pas garder cette peur. J'ai bien aimé leur façon de revenir en seconde période » a d’ailleurs analysé le coach de l’OM après le succès face au Stade Rennais en championnat. Reste maintenant à voir si la fatigue ne sera pas trop présente pour enchainer contre l’OL, qui de son côté a joué samedi après-midi sur la pelouse du RC Lens.