OM : Balotelli se prend un sacré coup de pression avant Nice

Dans : OM, Ligue 1, Serie A, OGCN.

Buteur désormais très attendu à chaque match de l’Olympique de Marseille, Mario Balotelli porte presque à lui tout seul tous les espoirs de remontée au classement du club provençal.

Mais il y a une autre formation qui mise beaucoup sur Super Mario à l’avenir. Il s’agit de l’Italie, qui pleure encore son absence au Mondial 2018 en Russie, et cherche à se reconstruire. Il faut pour cela des cadres, un rajeunissement, mais aussi un finisseur en chef. Et pour cela, Roberto Mancini a beaucoup d’espoir en l’attaquant marseillais, qu’il avoue suivre toujours de près. La preuve, l’ancien coach de l’Inter Milan sera présent ce dimanche au Vélodrome pour le match chaud entre Marseille et Nice, l’ancienne équipe de « Balo ».

Le sélectionneur italien viendra observer de près le buteur transalpin à l’approche des matchs internationaux de la fin du mois de mars, et se décidera ensuite si Balotelli a le niveau suffisant pour revenir en équipe nationale. Une sacrée pression pour le buteur en chef de l’OM, qui a marqué quatre fois en six matchs, affiche de réels progrès sur sa forme physique, mais demeure encore loin d’un niveau optimal. Les supporters marseillais pourront espérer que son envie de bien faire devant son sélectionneur décupleront les forces de leur attaquant pour ce match capital face à Nice.