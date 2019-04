OM : Balotelli se pointe à San Siro et subit une énorme bronca

Dans : OM, Ligue 1, Serie A.

Touché à la cuisse, Mario Balotelli était remplaçant contre Bordeaux vendredi soir. Rentré en cours de jeu, l’international italien n’est pas parvenu à marquer et s’est même fait remarquer pour son embrouille avec le défenseur bordelais Pablo. Profitant visiblement d’une journée de repos à une semaine de la réception de Nîmes au Stade Vélodrome, l’international italien a décidé de rendre visite à son ancien club de l’Inter Milan.

En effet, « Super Mario » est apparu dans les tribunes de San Siro, où il assiste au match entre l’Inter et l’Atalanta ce dimanche après-midi. Et visiblement, il n’a pas la cote auprès des fans transalpins puisque l’attaquant de l’Olympique de Marseille a subi une énorme bronca de son ancien public, dès que son visage est apparu sur les écrans géants du l’enceinte milanaise. Un signe fort à quelques semaines du mercato, où rappelons-le, Mario Balotelli sera libre de tout contrat. Et souhaiterait (peut-être) rallier l'Italie...