OM : Balotelli prouve que Marseille a fauté au mercato, Riolo balance

Titulaire indiscutable depuis son arrivée à l'OM au mois de janvier, Mario Balotelli totalise déjà cinq buts dans la cité phocéenne.

Des débuts fracassants qui tranchent avec le manque d’efficacité de Valère Germain (4 buts en L1 cette saison) et de Kostas Mitroglou (3 buts), lequel est d’ailleurs parti s’exiler à Galatasaray cet hiver. Interrogé à ce sujet sur RMC Sport, Daniel Riolo a salué les débuts de Super Mario. Mais surtout, le polémiste de l’After Foot a estimé que la réussite de l’Italien démontre bien que Jacques-Henri Eyraud, Rudi Garcia et Andoni Zubizarreta se sont trompés cet été durant le mercato, quand ils répétaient que Marseille n’avait pas besoin d’un grand attaquant. Difficile de lui donner tort sur ce coup-là…

« L’erreur est d’avoir voulu nous faire croire qu’ils n’avaient pas besoin d’un numéro 9. C’était du mytho, du bidon de dire ça sans arrêt et toute la communication moisie autour. Après tu pouvais difficilement sortir les mecs qui venaient de faire une grosse saison, c’était les cadres, ils ont un gros salaire. Garcia a quand même eu le courage de mettre les cadres sur le banc. Il y a eu une vie cette année à l’OM, compliquée, et s’ils s’en tirent avec une quatrième place ce n’est pas si mal » a confié le journaliste, bien conscient que Marseille revient de très loin cette saison et qu’une qualification directe pour l’Europa League serait un moindre mal pour le projet de Frank McCourt. Même si l’ambition du club est évidemment d’accrocher le podium.