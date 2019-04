OM : Balotelli peut-il viser plus haut que Marseille ? Vieira a un doute

Dans : OM, OGCN, Ligue 1.

Auteur de sept buts en Ligue 1 depuis son arrivée cet hiver, Mario Balotelli possède des statistiques honorables avec l’Olympique de Marseille.

En tout cas, ses performances sont nettement meilleures qu’en première partie de saison à Nice, lorsque l’attaquant italien n’avait pas réussi à ouvrir son compteur. Il faut dire que sa condition physique était loin d’être idéale. Tout comme ses relations avec l’entraîneur Patrick Vieira. Pour le technicien tricolore, ces tensions venaient du manque d’investissement de Balotelli qui, selon lui, ne parviendra jamais à franchir un cap avec cet état d’esprit.

« Quand je suis arrivé, Mario avait déjà la tête ailleurs, a raconté Vieira à La Gazzetta dello Sport. On avait essayé de travailler ensemble, mais il a mis du temps à se remettre en forme. Peut-être que l'équipe ne l'a pas aidé. J'attendais plus de sa part sur et en dehors du terrain. A la fin, on a décidé ensemble qu'il valait mieux qu'il parte. A Marseille, il a trouvé une équipe qui lui correspond mieux. Je suis content pour lui. S'il peut retrouver la sélection nationale ? Balotelli est capable de tout, mais ça dépend de lui. Il a le talent, mais il doit travailler davantage. » Ce n’est pas la première fois que « Super Mario » entend ce genre de commentaires…