OM : Balotelli ne viendra pas, les dirigeants accusés !

Dans : OM, Mercato, OGCN, Ligue 1.

Le dossier Mario Balotelli s'éternise et il faut bien admettre que nul ne sait réellement comment se finira cette histoire, l'attaquant italien de Nice et son agent étant d'une discrétion absolue. Mais ce mardi, dans France-Football, on apprend quelques coulisses des discussions menées par l'Olympique de Marseille pour essayer de faire venir Super Mario. Et l'hebdomadaire footballistique explique que plus les jours passent plus la situation devient complexe, l'OM ayant commis quelques erreurs, notamment par exemple en prenant Nice de très haut, comme lors de l'épisode de la venue de Mario Balotelli à la Commanderie.

Evoquant la durée des négociations une source interne au dossier est sans pitié. « À l’heure où l’on se parle, il y a plus de chance que Balotelli ne vienne jamais à Marseille. Quand on travaille à l’OM, on finit par prendre un peu la grosse tête. C’est ce qu’il se passe avec les dirigeants, explique cette source, tandis que France-Football affirme que du côté de l'Olympique de Marseille Andoni Zubizarreta s'est mis une énorme pression avec la possible venue de Mario Balotelli. On a intérêt à faire Balotelli, sinon on est morts vis-à-vis des supporters. » D'ici le 31 août, le feuilleton Mario Balotelli nous promet de nouveaux épisodes...