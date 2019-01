OM : Balotelli insulté sur Canal +, Pierre Ménès n'est pas choqué

Dans : OM, Ligue 1.

« Ce con de Balotelli ». La phrase a été lâchée vendredi soir par Stéphane Guy et assez logiquement, elle a provoqué la polémique, les supporters marseillais n’ayant pas vraiment apprécié que leur nouveau buteur soit insulté en direct à la télévision. Et si du côté de Canal Plus, on n’a pas vraiment communiqué au sujet de ce dérapage, Pierre Ménès a volé au secours de son collègue. S’il a avoué que cette remarque n’était pas de bon goût, il a tout de même temporisé, avouant que des choses bien plus choquantes étaient parfois dites hors-antenne.

« Oui j’ai entendu et c’est vrai que c’est pas terrible. Maintenant si ce que je disais en Off passait à l’antenne... » a expliqué le célèbre chroniqueur du Canal Football Club. Un tweet qui ne devrait pas vraiment calmer la grogne des supporters marseillais, déjà sous le charme de Super Mario, lequel a déjà inscrit un but sous les couleurs de l’OM, alors même qu’il n’a disputé que 16 minutes face à Lille vendredi soir. Reste désormais à savoir si la chaîne cryptée publiera des excuses à l’attention de l’ancien attaquant de l’OGC Nice. Ce qui pourrait permettre de définitivement mettre un terme à la polémique.