OM : Balotelli fait le tour du monde, il lâche une réponse à la Zlatan

Dans : OM, Ligue 1.

Une nouvelle fois titulaire sur le front de l’attaque marseillaise dimanche soir, Mario Balotelli a encore fait trembler les filets contre Saint-Etienne.

Un quatrième but sous les couleurs de l’OM célébré d’une façon très originale par Super Mario, lequel a récupéré son téléphone auprès d’un caméraman du club afin d’immortaliser ce moment avec un selfie en plein match. Comme cela était prévisible, l’ancien attaquant de Manchester City a déjà fait le tour du monde avec cette célébration. Rien de nouveau pour Mario Balotelli, qui a lâché une déclaration à la Zlatan Ibrahimovic sur l’antenne de Canal Plus après le match.

« Dès que je fais quelque chose, cela fait le tour du monde »

« Cela fait du bien d’avoir des supporters comme ça. Dans tous les clubs où je suis allé j’ai toujours bien commencé. Pour moi c’est important de continuer sur cette voie. La célébration ? J’avais donné mon portable à un journaliste de l’OM et je lui ai dit « mets-toi derrière le but parce que si je marque je prends mon téléphone ». Si ma célébration va faire le tour du monde ? A chaque fois que je fais quelque chose ça fait le tour du monde (rires). Le prochain match sera différent parce que c’est contre Nice mais je veux toujours gagner et toujours marquer » a lâché un Mario Balotelli qui se sent comme un poisson dans l’eau à l’Olympique de Marseille.