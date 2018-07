OM : Balotelli et l'OM, rupture des négociations ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

L'optimisme était grand du côté de l'Olympique de Marseille la semaine passée, tout semblant être définitivement réglé entre le club phocéen et Mario Balotelli. Mais ce samedi, des voix discordantes se font entendre concernant le possible échec du transfert de l'attaquant international de l'OGC Nice. Plusieurs thèses sont relayées, à savoir la volonté de Mario Balotelli de faire traîner les choses avec l'OM en attendant de voir si une offre plus tentante arrive d'Italie, tandis que Davide Russo de Cerame, un journaliste italien, affirme que les dirigeants marseillais, lassés de voir le dossier ne plus avancer, auraient finalement décidé de passer à autre chose.

Selon un autre média transalpin, l'Olympique de Marseille ne propose que 3ME à Nice pour le transfert de Mario Balotelli là où les responsables du Gym en réclament 10ME. L'écart est tel que des deux côtés on aurait décidé de mettre un terme aux discussions sur le cas Mario Balotelli. Des rumeurs à évidemment prendre avec des pincettes, les deux camps ayant probablement intérêt à faire de l'intox pour faire baisser, ou augmenter, le prix de Mario Balotelli. Ce qui est certain c'est que les jours passent et que rien ne se concrétise dans cette opération annoncée comme imminente depuis plus d'un mois.