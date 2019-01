OM : Balotelli est le buteur parfait pour l'OM, il n'a aucun doute

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

En dépit de son début de saison pour le moins compliqué avec l’OGC Nice (0 but en Ligue 1), Mario Balotelli est toujours la priorité de l’Olympique de Marseille, qui recherche d’urgence un buteur au mercato.

Les négociations se poursuivent entre l’international italien et le club phocéen, mais aucun accord n’a pour l’instant été trouvé sur le plan salarial. Et tandis que nombreux sont les observateurs à estimer que Marseille se trompe en s’obstinant dans le dossier de Super Mario, Robert Nouzaret estime lui au contraire que le n°9 de l’OGC Nice est le joueur qu’il faut impérativement à Rudi Garcia pour redresser Marseille.

« C'est le joueur qu'il faut à Marseille, dans ses qualités et ses défauts. Il marque et fait marquer, il fait peur à l'adversaire... Et il est un peu foufou, ce que les supporters apprécient toujours. Je trouve ça dommage, il leur apporterait beaucoup » a expliqué dans La Provence l’ancien entraîneur de Montpellier et de Saint-Etienne, très proche de Rudi Garcia. Reste désormais à savoir si Jacques-Henri Eyraud, à l’origine du forcing hivernal de l’OM pour Balotelli, parviendra (enfin) à boucler ce dossier compliqué. Ou si les émoluments réclamés par le joueur sont définitivement trop importants pour l’actuel 9e de L1.