OM : Balotelli donne rendez-vous à Rudi Garcia

Mario Balotelli n’a pas pu sauver la peau de Rudi Garcia. Arrivé en deuxième partie de saison alors que l’OM cherchait désespérément un numéro 9, l’attaquant italien a rempli sa mission en terme d’efficacité, sans en faire beaucoup plus dans le jeu. Cela n’a pas permis à la formation olympienne de remonter la pente en championnat, et c’est assez logiquement que Rudi Garcia a annoncé son départ ce mercredi, avant le dernier match de la saison ce vendredi contre Montpellier. Super Mario en a profité pour livrer un message afin de lui rendre hommage.

« Merci pour cette possibilité courte mais intense et belle. Cela a été un honneur de jouer pour toi. Qui sait, peut-être qu'un jour je serais encore ton joueur. Tu es une grande personne avant d'être un grand coach », a fait savoir le buteur transalpin qui lui aussi, ne devrait pas poursuivre son aventure à l’OM, et laisse entendre un possible avenir commun, du côté de l'Italie ? En tout cas, alors que Balotelli faisait craindre le pire après ses frasques et son manque de forme, la collaboration avec l’OM et Rudi Garcia n’a fait l’objet d’aucune note négative ou polémique sur ces quelques mois. Une preuve certainement que l’ancien du Milan AC et de l’Inter a apprécié de travailler sous les ordres de Rudi Garcia.