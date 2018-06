OM : Balotelli commence à énerver tout le monde à l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Annoncé comme « imminent » depuis plusieurs jours, le transfert de Mario Balotelli à l’Olympique de Marseille traîne en longueur. Et pour cause, L’Equipe révélait récemment que Mino Raiola demandait à Jacques-Henri Eyraud d’offrir à l’international italien le plus gros salaire de l’histoire du club phocéen. Des requêtes délirantes qui empêchent pour l’instant tout accord définitif pour l’arrivée de Super Mario sur le Vieux Port. Et la direction phocéenne semble doucement perdre patience…

Selon le journaliste espagnol Guillermo Bullon, « Andoni Zubizarreta commence à se lasser ». En effet, le directeur sportif de l’OM a l’habitude des négociations serrées. Mais les demandes de Mino Raiola ne le feraient plus rire du tout et il envisagerait sérieusement de refermer définitivement ce dossier. L’agent italien est clairement « le principal coupable » du ralentissement de ce dossier selon le journaliste. Reste désormais à savoir si un compromis sera trouvé dans les prochains jours. Sinon, le club phocéen pourrait s’attaquer à d’autres pistes. Pour rappel, l’OM s’intéresserait toujours à l’international camerounais de Porto, Vincent Aboubakar.