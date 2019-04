OM : Balotelli blessé, Germain le remplace

Dans : OM, Ligue 1.

L'association Balotelli-Payet n'aura pas duré plus de 35 minutes ce samedi à l'occasion du match OM-Nîmes. En effet, déjà touché en début de match, Mario Balotelli a été contraint de céder sa place à Valère Germain après un souci à la cuisse, l'attaquant italien n'étant plus en mesure de continuer la rencontre alors que les deux équipes étaient toujours à 0-0. S'il se confirme que ce pépin est musculaire pour Super Mario, c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour Rudi Garcia et l'OM.