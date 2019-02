OM : Balotelli adore se faire insulter, ça aide pour briller à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Titulaire inamovible aux yeux de Rudi Garcia depuis son arrivée à Marseille mi-janvier, Mario Balotelli semble comme un poisson dans l’eau dans la cité phocéenne. Avec déjà 3 buts en 4 titularisations, l’international italien s’est rapidement imposé comme le grand attaquant que tout Marseille attendait depuis près de deux ans. Pas étonnant pour Robert Pirès, lequel s’est exprimé sur la réussite actuelle de Super Mario à Marseille dans les colonnes de France Football. Et pour le champion du monde français, c’est en partie l’état d’esprit du bonhomme, et sa faculté à résister à la pression, qui lui permet de briller au Stade Vélodrome.

« Il faut être très costaud pour jouer à l’OM, et ça convient parfaitement à Balotelli. Il aime ce genre de contexte où il faut prendre ses responsabilités, il est même plus à l’aise quand ça repose sur lui. Cette pression, ça lui va comme un gant car ça glisse sur lui. Les sifflets, les insultes, aucun problème, alors que ses partenaires semblent moins solides dans ce genre d’environnement. On voit d’ailleurs déjà qu’ils sont soulagés de cette pression et qu’ils la laissent volontiers à Mario. Cette saison, l’équipe a manqué de fortes personnalités, en ce sens, l’arrivée de Mario va être un sacré plus » a expliqué Robert Pirès, déjà sous le charme d’un Mario Balotelli comme à la maison du côté de Marseille. En espérant pour les Phocéens que cela dure.