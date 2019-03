OM : Balotelli a réussi un étonnant miracle à Marseille !

Dans : OM, Ligue 1.

Depuis un mois, l'Olympique de Marseille est clairement sorti de la crise qui pourrissait sa saison.

Éliminé de toutes les coupes, le club phocéen n'a plus que le championnat à jouer pour sauver son exercice 2018-2019. Et ces dernières semaines, l'OM répond présent en Ligue 1. Après trois victoires de suite, contre Bordeaux (1-0), Dijon (2-1) et Amiens (2-0), Marseille a été stoppé dans son élan par Rennes le week-end dernier (1-1). Malgré tout, les Olympiens ont bel et bien retrouvé la confiance avant d'aborder leur duel au sommet contre l'ASSE. Tout cela grâce au passage en 4-4-2 et au renouveau de Valère Germain ? Rudi Garcia le pense sincèrement.

« Il a un peu plus de place pour travailler derrière Mario, qui accapare les défenseurs centraux, qui est capable de peser tant techniquement, avec son jeu dos au but, que physiquement sur les charnières adverses. Logiquement, l'arrivée de Mario aurait dû lui laisser moins de place, c'est rare que nous ayons joué à deux attaquants. Mais vous voyez que je ne suis fermé sur rien, ce qui compte, c'est de gagner, et Valère a toujours fait les efforts à l'entraînement et en match. J'étais super heureux qu'il marque à Rennes, car il le mérite », a détaillé, en conférence de presse, le coach de l'OM, qui se dit agréablement surpris par le niveau de Balotelli, déjà auteur de trois buts en cinq matchs.