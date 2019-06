OM : Balotelli à Marseille, Mino Raiola fixe ses conditions

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Auteur de 8 buts à l’Olympique de Marseille la saison dernière, Mario Balotelli est désormais libre comme l’air.

Et ces dernières semaines, la tendance n’est pas vraiment à une prolongation de contrat pour l’international italien en Provence. Car sans coupe d’Europe, Marseille n’aura pas les moyens de s’aligner sur le salaire imposant du charismatique buteur de 28 ans. D’autant que dans ses colonnes, la Gazzetta dello Sport a dévoilé les exigences financières de Mino Raiola pour son poulain. Qu’on se le dise, l’agent italien et l’ancien attaquant de Manchester City sont encore très gourmands…

En effet, le journal aux pages roses affirme que c’est un salaire de 4 ME annuel que réclame Mino Raiola pour Mario Balotelli, en plus d’une prime à la signature conséquente. Et sans doute d’une grosse commission pour l’agent italien. A ce tarif, Brescia, qui était très intéressé par la perspective de faire signer Super Mario, va lâcher l’affaire. Au contraire de Parme, qui essaie toujours de trouver un moyen pour faire signer Mario Balotelli au mercato. Du côté de Marseille, cette piste est en stand-by, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta se concentrant sur d’autres dossiers (Thuram, Rondon). Mais rien ne dit que fin août, Marseille et Balotelli ne se rapprocheront pas, s’ils n’ont pas trouvé chaussure à leurs pieds.