OM : Balotelli à l'OM, l'offre officielle de Marseille ridiculisée par Nice

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Après la défaite de son équipe samedi soir à domicile contre Reims, Jean-Pierre Rivère a été interrogé sur l'avancement du dossier Mario Balotelli, dont Patrick Vieira a confirmé qu'il souhaitait quitter Nice. Et le président du Gym ne s'est pas caché dans ce dossier, en avouant qu'une proposition officielle lui était bien arrivée de l'Olympique de Marseille concernant son attaquant italien.

Mais Jean-Pierre Rivère a été tout aussi précis sur la suite donnée à cette offre marseillaise. « Marseille ? je n’ai pas eu des nouvelles donc je ne sais pas. Mais nous on fera des choses (....) L’OM avait transmis une offre, mais cette offre était... (sourire) Je vais communiquer les chiffres plus tard et on comprendra pourquoi on ne peut pas se mettre d’accord sur ces chiffres-là », a lancé, sur Canal+, le patron de l'OGC Nice, qui a par ailleurs confirmé la venue d'un attaquant supplémentaire lundi ou mardi. Le feuilleton Mario Balotelli va donc encore continuer d'ici le 31 août, même s'il est désormais très clair que Super Mario ne jouera pas au Gym cette saison.