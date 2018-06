OM : Balotelli à l'OM, attention au coup tordu pour des millions d'euros

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

La possibilité de voir Mario Balotelli signer à l'Olympique de Marseille est évidemment excitante pour tout le monde, le mariage entre le fantasque attaquant italien et le club phocéen étant du genre explosif. Mais si la semaine passée on évoquait une signature imminente, il semble que finalement ce ne soit pas le cas, même s'il se dit que le passage de l'OM devant la DNCG, mardi prochain, sera décisif pour ce dossier. Cependant, ce samedi, sur le site du Phocéen, un agent proche de l'Olympique de Marseille avoue que rien ne sera simple dans ce dossier, l'agent de Mario Balotelli n'ayant qu'une motivation, gagner le plus d'argent possible sur le transfert. Et cela quitte à se servir de tout le monde pour faire grimper les prix.

« Connaissant Raiola, il doit réclamer des sommes pharaoniques en terme de prime à la signature et de salaire, c'est pour cela que le dossier est compliqué. Avec lui, les dirigeants marseillais vont apprendre ce que c'est de traiter avec un agent (rires) ! C'est pour cela qu'il faut rester prudent, car des clubs comme Galatasaray ou Fenerbahçe, par exemple, n'hésiteront pas à accéder à ses demandes s'ils veulent le joueur », explique cet agent sur le site spécialisé dans l’OM.