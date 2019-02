OM : Balotelli a déjà envoyé Germain et Mitroglou aux oubliettes

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

« Cela faisait longtemps que je voulais venir à Marseille, et Rudi Garcia me voulait aussi. Les années passées, quand je venais à Marseille avec Nice, j'aimais déjà les supporters ». Au micro de RMC Sport lundi soir, Mario Balotelli faisait sa déclaration d’amour aux supporters de l’OM. Des fans comblés par l’apport de Super Mario, déjà auteur de 2 buts depuis son arrivée cet hiver dans la cité phocéenne. D’autant que l’état d’esprit du buteur de 28 ans est remarquable depuis son arrivée. Cela n’a pas échappé à Fabrice Celeschi, consultant pour Le Phocéen, qui y voit un changement radical avec le Mario Balotelli de l’OGC Nice.

« La nouveauté, c'est que l'on remarque des joueurs qui se mettent à son service et font de gros efforts pour le trouver, ce qui existait moins avec Germain ou Mitroglou. Et, de son côté, on sent bien qu'il avait envie de jouer à l'OM, ce n'est pas juste de la langue de bois. D'ailleurs, il n'a rien à voir avec le joueur qu'on voyait se traîner à Nice, même s'il n'est pas encore au point physiquement et cela se sent dans ses frappes de balle. Mais il affiche déjà une présence physique supérieure à celle de Germain ou de Mitroglou » s’est emballé le consultant marseillais, satisfait de l’apport de Mario Balotelli en ce début du mois de février. Espérons pour l’OM que cela dure…