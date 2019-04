OM : Balotelli a cassé le nez de Pablo, il pourrait prendre cher !

Dans : OM, Ligue 1, Bordeaux.

Si Pablo a été expulsé vendredi soir contre l'Olympique de Marseille, suite à un échange musclé avec Mario Balotelli, ce dernier pourrait être rattrapé par la patrouille et prendre cher. En effet, il s'avère que le joueur bordelais, qui aurait été victime d'un coup de poing de la part de l'attaquant italien de l'OM, a passé ce samedi des examens qui ont révélé qu'il n'était pas sorti indemne du contact peu amical qu'il a eu avec Super Mario.

Emery Taisne précise que du côté de Pablo, on souhaite que les Girondins de Bordeaux passent à l'action et demandent à ce que Mario Balotelli paie le prix de son acte supposé. « Pablo a passé des examens après le coup de poing que lui aurait donné Balotelli. Bilan : fracture-enfoncement d’aileron nasal droit plus manifestation de sinusite maxillaire bilatérale et de rhinite gauche. Son agent a demandé au club de faire ce qu’il faut pour que l’Italien soit sanctionné », indique le journaliste de L'Equipe. C'est désormais à la commission de discipline de se pencher sur ce dossier, l'utilisation de la vidéo et de l'éventuel rapport complémentaire de l'arbitre étant évidemment deux facteurs probablement décisifs dans cette histoire. Car si Mario Balotelli a réellement frappé le joueur de Bordeaux, alors la sanction pourrait faire mal.