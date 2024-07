OM ‍: Balerdi vendu en Italie, la rumeur enfle

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

L’Olympique de Marseille a décidé d'effectuer un grand ménage estival durant cet intersaison. Plusieurs joueurs sont priés de trouver un autre club d’ici la fin du mercato, notamment en défense. Un poste où un taulier est courtisé, notamment en Italie.

Nous sommes à la fin du mois de juillet, et l’Olympique de Marseille est le club français le plus actif sur le marché des transferts. La direction phocéenne a bien avancé dans sa ligne de conduite et sait où il veut aller. Ainsi, plusieurs joueurs ont déjà signé et c’est loin d’être terminé. Dans le sens des départs, l’OM a également été clair dans ses intentions et plusieurs joueurs sont priés d’aller voir ailleurs. Après Ndiaye, Aubameyang et Clauss, Marseille s’apprête à voir de nombreux éléments de son effectif s’en aller : Ismaïla Sarr, Pau Lopez, Chancel Mbemba, Samuel Gigot ou encore Jordan Veretout. Dans le secteur défensif, l’OM souhaite dégraisser et compte sur le duo Balerdi - Meïté durant cette pré-saison en attendant certainement des recrues à ce poste. Il faudra néanmoins que l’OM se méfie de l’intérêt d’autres formations européennes pour le joueur argentin, qui est un taulier du vestiaire phocéen.

Bologne s’intéresse à Balerdi

Leonardo Balerdi sur le capitanat :



"Aujourd’hui je prends le brassard et je sais ce que ça veut dire. Il faut aider les joueurs à s’adapter au nouveau coach." pic.twitter.com/IvJFis0ekY — Massilia Zone (@MassiliaZone) July 27, 2024

Arrivé en 2020 en provenance de Dortmund, le joueur argentin n’a pas réalisé une grosse entame de saison et a parfois été critiqué par ses supporters pour son manque de discipline, mais il s’est parfaitement rattrapé et a réalisé une phase retour de très haut niveau. Un taulier du vestiaire, à tel point que Roberto De Zerbi souhaite en faire son homme de base dans l’axe de la défense, surtout avec le départ à venir de Chancel Mbemba. Balerdi a même porté le brassard de capitaine face à Pau lors du dernier match amical. Cependant, selon les informations de Tutto Mercato Web, Bologne, qui va vendre Riccardo Calafiori à Arsenal dans les prochaines heures, a dressé une liste de plusieurs profils pour le remplacer, et Leonardo Balerdi fait partie des joueurs suivis par la formation de Série A. Pour le moment, rien de concret, et l’OM n’a sans doute pas l’intention de laisser filer l’un des joueurs les plus anciens du vestiaire. L’intérêt de Bologne pour l’Argentin date depuis plusieurs semaines désormais. Un départ de Balerdi ne serait pas une bonne nouvelle pour l’OM, qui doit d’abord vendre Gigot et Mbemba pour se renforcer à ce poste.