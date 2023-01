OM : Balerdi vaut de l'or, Longoria terrifie l’Ajax !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’une belle saison avec l’OM, Leonardo Balerdi est dans le viseur de l’Ajax Amsterdam, qui cherche un remplaçant à Daley Blind.

Avec le départ de Daley Blind au Bayern Munich lors de ce mercato hivernal, les dirigeants de l’Ajax Amsterdam se sont mis dans de sales draps. Et pour cause, le club néerlandais est désormais à la recherche d’un titulaire en défense centrale, ce qui n’est pas simple à trouver lors du mois de janvier, où les clubs ne veulent pas lâcher leurs meilleurs éléments. Ces derniers jours, l’Ajax a creusé la piste de Leonardo Balerdi, qui réalise une belle saison sous les ordres d’Igor Tudor à l’Olympique de Marseille. Lorsque l’OM est au complet, l’Argentin est généralement remplaçant mais les diverses absences depuis le début de la saison de Gigot, Bailly ou Kolasinac lui ont permis d’enchainer les titularisations et d’être globalement performant. C’est ainsi que selon le journaliste Mike Verweij, Pablo Longoria a fixé un prix très élevé cet hiver pour Leonardo Balerdi.

Longoria fixe le prix de Balerdi à 25 ME

Le journaliste néerlandais affirme que le président de l’Olympique de Marseille réclame 25 millions d’euros pour l’ancien défenseur du Borussia Dortmund, une façon indirecte de déclarer Leonardo Balerdi comme un joueur intransférable lors de ce mercato hivernal. Le spécialiste du mercato néerlandais croit savoir que Pablo Longoria a été très malin dans ce dossier et n’a pas fixé ce prix au hasard. Le président de l’OM s’est en réalité basé sur la somme déboursée par l’Ajax l’été dernier pour recruter Calvin Bassey, défenseur nigérian de 23 ans au profil similaire à Balerdi et qui a été recruté par l’Ajax il y a six mois… pour 25 millions d’euros. En fin négociateur qu’il est, Pablo Longoria estime donc que si l’Ajax a déboursé cette somme pour Bassey, les dirigeants néerlandais peuvent en faire de même pour Balerdi. De son côté, Le Phocéen affirme que l’OM ne serait pas opposé à un départ de Balerdi si l’Ajax s’alignait sur les exigences du board marseillais. Ce qui a toutefois peu de chances d’arriver selon les dernières indiscrétions aux Pays-Bas.