OM ‍: Balerdi travaille pour mieux berner les arbitres

Souvent critiqué par les supporters de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi ne s’est pas caché. Le défenseur central reconnaît sa tendance à commettre des erreurs grossières qui coûtent cher à son équipe. L’Argentin compte bien y remédier, notamment en ajoutant plus de vice dans son jeu.

Les entraîneurs passent et Leonardo Balerdi fréquente régulièrement le onze de l’Olympique de Marseille. De quoi agacer de nombreux supporters marseillais qui ne comprennent pas pourquoi le défenseur central est si souvent aligné. Il est vrai que l’Argentin est capable du meilleur comme du pire. Imprévisible, l’ancien joueur du Borussia Dortmund peut sortir de son match à tout moment et commettre une erreur fatale à son équipe.

Dernier exemple en date le 21 octobre dernier à Nice (défaite 1-0), lorsque Leonardo Balerdi avait récolté deux cartons jaunes synonymes d’exclusion, et provoqué le coup franc décisif pour le Gym. Le tout en l’espace de cinq minutes. Le Marseillais se montre évidemment lucide sur ses performances irrégulières. Mais parmi ses axes de progression, l’international argentin inclut le vice afin de tromper des arbitres qui l’auraient dans leur viseur.

Balerdi soupçonne les arbitres

« J'essaie de m'améliorer, a commenté le défenseur central de 24 ans. C'est aussi dans mon style de jeu, je suis argentin, j'aime être dans la tension, j'aime être dans les contacts, j'aime déranger l'adversaire et sortir l'attaquant de son match… Mais je suis aussi conscient que je dois apprendre et m'améliorer sur certains points. Parfois, peut-être qu'il y a des arbitres qui me regardent davantage. Je dois être conscient de ça et y faire attention quand je joue. Je dois être plus vigilant et intelligent. C'est mon style de jeu, mais je dois être plus intelligent sur les petits détails et j'y travaille. » En concurrence avec Samuel Gigot et Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi a tout intérêt à se reprendre.