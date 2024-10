OM ‍: Balerdi « ‍super nerveux ‍», un intime confirme le malaise

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Homme fort de l’OM l’an passé, Leonardo Balerdi a été nommé capitaine par Roberto De Zerbi. Mais le défenseur argentin est à la peine depuis le début de la saison, peut-être à cause du poids du brassard.

Dans une équipe en crise totale, Leonardo Balerdi a surnagé la saison dernière au point de devenir une référence à l’Olympique de Marseille. Personne ne l’aurait imaginé deux à trois ans en arrière lorsque le défenseur argentin était critiqué et moqué par les supporters et les observateurs. Roberto De Zerbi n’a donc pas hésité à confier le brassard de capitaine à Leonardo Balerdi malgré la présence de joueurs expérimentés comme Geronimo Rulli ou Pierre-Emile Hojbjerg dans l’équipe. Le début de saison de Balerdi est cependant décevant, bien loin des standards affichés l’an passé par l’ex-défenseur du Borussia Dortmund.

Son carton rouge reçu à Lyon en moins de cinq minutes témoigne d'une certaine nervosité, ce que confirme un proche de l’équipe olympienne à La Provence. « Il est super nerveux parce qu'on lui a donné des responsabilités qu'il ne pensait pas avoir » explique un intime du groupe, avant de poursuivre. « Il faut discuter avec lui pour bien lui expliquer les choses, comment bien défendre. À l'OM, un défenseur doit aussi prendre de la place offensivement » explique-t-on à Marseille.

Balerdi trop stressé à cause du brassard ?

Leonardo Balerdi va donc rapidement devoir se ressaisir et pour Roberto De Zerbi, il est crucial de retrouver un défenseur au top niveau car la concurrence n’est pas acharnée à ce poste et les solutions ne sont pas nombreuses. Coéquipier de Balerdi à Marseille mais aussi en sélection, Rulli n’a aucun doute sur le fait que le défenseur de 24 ans va passer le cap. « En tant que capitaine, il montre l'exemple dans tous les secteurs. C’est un capitaine parfait » a savouré le gardien olympien. Leonardo Balerdi peut donc se rassurer et se focaliser sur ses performances, comme il le faisait si bien la saison dernière. Car pour atteindre son objectif, une place sur le podium de la Ligue 1, l’OM aura sans aucun doute besoin de son capitaine à son top niveau.