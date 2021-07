OM : Balerdi s'engage avec Marseille jusqu'en 2026

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille a officialisé ce samedi la signature de Leonardo Balerdi jusqu'en juin 2026. Le défenseur argentin avait été prêté la saison passée par Dortmund à l'OM.

« Prêté la saison dernière par le BVB Dortmund, Leonardo Balerdi s'est engagé avec l'Olympique de Marseille. L’Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec le Borussia Dortmund pour le défenseur international argentin, Leonardo Balerdi. Après le succès de sa visite médicale, Leonardo s’est engagé avec le club olympien pour un contrat de 5 ans. Il est la troisième recrue olympienne de ce mercato estival 2021 (...) Ses atouts principaux tels que son intelligence de jeu, sa solidité dans les duels au sol et aériens ainsi que sa qualité de relanceur lui ont permis de s’imposer au sein de l’effectif marseillais la saison dernière avec 25 matchs joués et 2 buts. Leonardo mettra à disposition toute sa qualité technique et sa grinta pour permettre à l’Olympique de Marseille d’atteindre ses objectifs cette saison », indique l’Olympique de Marseille, qui ne précise pas le montant de l’opération. Ces dernières semaines on avait évoqué un montant variant de 8 à 12 millions d’euros.