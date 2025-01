OM ‍: Balerdi fou de rage contre l'arbitre

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Après le nul logique de l'Olympique de Marseille contre Strasbourg (1-1), Leonardo Balerdi est venu s'en prendre à l'arbitre du match au micro de DAZN.

Comme souvent ces derniers temps, le capitaine de l'OM est venu faire part de son mécontentement face aux décisions arbitrales. Ce dimanche soir, c'est Monsieur Dechepy, que Leonardo Balerdi a accusé de tous les maux. Même si ce résultat n'est pas si négatif que cela pour l'Olympique de Marseille, Balerdi n'est pas loin de crier au complot contre l'OM. « On a fait beaucoup de choses, mais ça commence à être un peu beaucoup. On essaie de rester calme, mais si l’arbitre ne siffle pas (ndlr : de penalty) sur les situations qui sont claires. Ils ont fait 1.000 fautes et l’arbitre n’a pas sifflé. Il a seulement sifflé un peu. Il faut mettre des rouges. Mais non, rouge et penalty, c'est seulement contre nous, c’est incroyable. Je suis en colère, c’est toujours la même chose », a fulminé Leonardo le défenseur argentin de l'Olympique de Marseille.