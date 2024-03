OM ‍: Balerdi est un boulet, Stéphane Guy lutte seul contre tous

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a enchainé une nouvelle victoire en Ligue 1 contre Nantes ce dimanche. La performance de Leonardo Balerdi a plutôt rassuré même si certains observateurs restent sur leur faim avec l'Argentin.

Depuis l'arrivée sur son banc de Jean-Louis Gasset, l'OM revit. Les Phocéens plantent but sur but et peuvent de nouveau nourrir de grosses ambitions, que ce soit sur la scène nationale ou européenne. Le plus dur reste à faire mais le visage affiché par le club marseillais a de quoi séduire ses fans. Surtout que certaines individualités se montrent enfin au niveau. C'est le cas de Leonardo Balerdi, pas épargné par les critiques depuis son arrivée mais qui semble enfin avoir trouvé son rythme de croisière. Face à Nantes ce dimanche soir, l'Argentin a fait plus que le boulot. Pourtant, pour Stéphane Guy, l'ancien de Dortmund reste un boulet pour l'OM.

Balerdi performant à l'OM, Stéphane Guy est dépité

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Balerdi ⚡️🇦🇷 (@leobalerdi5)

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois concernant Balerdi, quitte à quelque peu surprendre. « Si on commence à penser que Leo Balerdi est le défenseur qu'il faut pour un club comme l'OM, c'est qu'il n'y a pas d'exigence. Quand je le vois défendre contre Brest, j'espère qu'il ne défendra pas comme ça contre Lens ou Rennes. Vous allez manger votre chapeau. Nantes est inoffensif normalement mais a eu beaucoup d'opportunités. Il n'y a pas de différence avec Gigot. Avoir Balerdi, c'est un point faible pour une équipe comme l'OM. C'est mon avis », a notamment indiqué Stéphane Guy, qui ne croit pas en un avenir très brillant pour le jeune Argentin sur la cité phocéenne. A lui de répondre de nouveau présent et cela passera par des bonnes prestations face à Villarreal en Ligue Europa puis au Stade Rennais en Ligue 1 en fin de semaine.