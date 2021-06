OM : Balerdi en approche, Longoria l'a eu en soldes

Dans : OM.

Convaincu par le potentiel des deux joueurs, l’OM négocie avec Dortmund et la Fiorentina pour recruter Pol Lirola et Leonardo Balerdi.

Prêtés à Marseille la saison dernière, l’international espoirs argentin et le latéral droit espagnol font l’objet d’intenses négociations avec leurs clubs respectifs du Borussia Dortmund et de la Fiorentina depuis plusieurs semaines. En ce qui concerne Pol Lirola, les discussions sont compliquées car la Viola, qui exige plus de 12 ME, se montre gourmande. Les négociations semblent en revanche plus fluides pour le transfert de Leonardo Balerdi en provenance du Borussia Dortmund. Et selon les informations obtenues par La Provence, les discussions entre les deux clubs pourraient aboutir dans les prochains jours. Tandis que l’option d’achat initiale de Balerdi était de 15 ME, Pablo Longoria serait sur le point de réussir un très joli coup avec une énorme réduction.

Et pour cause, le quotidien marseillais affirme que l’Olympique de Marseille est en passe de boucler le transfert de Leonardo Balerdi pour seulement 8 ME hors bonus. A ce tarif, nul doute que même les plus sceptiques seront satisfaits du transfert définitif de l’international espoirs argentin, qui a commis quelques boulettes avec l’OM la saison dernière mais qui a également laissé entrevoir un potentiel intéressant. A ce poste de défenseur central, Jorge Sampaoli souhaitait conserver Leonardo Balerdi. Mais l’entraîneur argentin ne se contentera pas de son compatriote. En effet, l’ex-sélectionneur du Chili veut également enrôler David Luiz. Pour se donner toutes les chances de rafler la mise, il s’est déplacé en personne à Rio afin de rencontrer l’ancien roc du Paris Saint-Germain. Ses efforts pourraient payer car selon plusieurs sources, David Luiz est très chaud pour signer à l’OM, où un contrat de deux ans à des conditions salariales avantageuses l’attend. Si elles se concrétisaient, ces deux pistes pourraient définitivement refermer le dossier William Saliba, également courtisé par Marseille.