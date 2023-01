OM : Balerdi à l'Ajax, Longoria n'en veut pas !

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'Ajax Amsterdam veut plus que tout recruter Leonardo Balerdi au mercato. Pour l'OM, il est inconcevable de vendre l'Argentin malgré ses relations parfois tendues avec les supporters marseillais et l'offre financière des Néerlandais.

Le vilain petit canard devenu joyau à protéger, c'est en quelque sorte le résumé de la saison marseillaise de Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin de l'OM a été chahuté par une partie du public phocéen en début de saison. Son niveau et notamment ses approximations irritaient le Vélodrome. Point d'orgue de ce désamour, son match contre Lille le 10 septembre dernier. Igor Tudor l'avait sorti avant la demi-heure sous la bronca du public. Mais, depuis, Balerdi a repris confiance et a enchainé les titularisations avec l'OM. Son niveau est plus adéquat avec les ambitions marseillaises et public comme direction ne veulent plus le lâcher.

L'Ajax offrirait 20 millions pour Balerdi, Longoria inflexible

Le président de l'OM, Pablo Longoria, est en train d'en donner la meilleure preuve. En effet, depuis le début du mercato hivernal, Balerdi fait l'objet d'un intérêt puissant de l'Ajax Amsterdam. Les performances de l'Argentin ont tapé dans l'œil de la direction ajaccide alors qu'en plus Daley Blind est parti signer au Bayern Munich. Le grand club néerlandais, deuxième de son championnat, est proche de convaincre le joueur.

🚨Info: Leonardo Balerdi 🇦🇷 💫



▫️L'Ajax négocie avec l'entourage du défenseur de l'OM



▫️L'Argentin est enclin à rejoindre un club qui est prêt à investir entre 15 et 20 M€ sur lui



▫️À l'OM, on affirme que le joueur n'est pas à vendre



Avec @sebnondahttps://t.co/eA9iNjt8t7 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 11, 2023

Toutefois, c'est une autre histoire avec l'OM selon Foot Mercato. Malgré une possible offre entre 15 et 20 millions d'euros, Pablo Longoria refuse catégoriquement de vendre son solide défenseur. Longoria et Igor Tudor sont satisfaits du rendement du joueur. Surtout, ils savent qu'il serait bien difficile de trouver un remplaçant de son niveau sur le marché en cas de départ. Une seule chose pourra faire vaciller Pablo Longoria, c'est une offre démesurée de l'Ajax alors que l'OM doit encore trouver un attaquant et peut-être un piston pour la fin janvier.