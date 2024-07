OM ‍: Azzedine Ounahi viré à la demande de Benatia ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

C'est une rumeur étayée par le média marocain Le360Sport, Azzedine Ounahi va quitter l'OM dans les prochains jours, et cela, suite à une décision radicale du conseiller sportif de Pablo Longoria. Une autre version circule déjà.

L'affaire commence à faire du bruit au Maroc, Azzedine Ounahi, le milieu de terrain international marocain sous contrat jusqu'en 2027 avec l'Olympique de Marseille devrait rejoindre un club du Qatar. Sur le papier, cela n'a rien d'inouï, Roberto de Zerbi ayant des idées assez arrêtées sur les joueurs qu'il veut et ceux dont il ne veut plus pour la saison prochaine. Mais, ce vendredi, c'est un média marocain qui jette un énorme pavé dans la mare en affirmant que c'est Mehdi Benatia, ancien joueur des Lions de l'Atlas et compatriote d'Azzedine Ounahi qui veut impérativement que ce dernier quitte d'urgence l'OM pour partir vers le Qatar, alors même qu'il avait pesé pour le faire venir d'Angers en janvier 2023. Selon nos confrères, qui démolissent le conseiller de Pablo Longoria, tout est déjà ficelé.

💬 «Benatia a forcé la main à Ounahi, jouant un rôle toxique dans ce dossier, allant jusqu’à le menacer de le mettre à l’écart en l’empêchant de jouer s’il refusait de jouer au Qatar»



Ounahi s’apprête à quitter l’Olympique de Marseille pour signer, ce vendredi, dans un club… pic.twitter.com/UA7WDr7SGs — Le360 (@Le360fr) July 19, 2024

En effet, Le 360 Sport cite une source proche d'Azzedine Ounahi, laquelle s'en prend brutalement à Mehdi Benatia. « Benatia a forcé la main à Ounahi, jouant un rôle toxique dans ce dossier, allant jusqu’à le menacer de le mettre à l’écart en l’empêchant de jouer s’il refusait de jouer au Qatar », affirme une personne présentée comme étant de l'entourage du joueur de l'Olympique de Marseille, soupçonnant le conseiller de l'OM de vouloir faire passer ses intérêts financiers, puisqu'il est toujours impliqué dans une agence de joueurs, avant la carrière sportive du milieu de terrain marocain de 24 ans.

Suite à l’article du 360 sur Ounahi et après discussion avec son agent il s’avère que tout est faux… Azzedine n’a reçu aucune offre concrète venant du Qatar.

Azzedine a reçu des offres de Leverkusen et du Betis entre autres mais à ce jour aucune discussion n’ont été entamée et pic.twitter.com/gXrBR3sG8S — Hakim (@Z_hakos) July 19, 2024

Cependant, dans la foulée cet article, un autre journaliste, spécialiste du football marocain, affirme que tout cela est faux. « Suite à l’article du 360 sur Ounahi et après discussion avec son agent il s’avère que tout est faux… Azzedine n’a reçu aucune offre concrète venant du Qatar. Azzedine a reçu des offres de Leverkusen et du Betis entre autres mais à ce jour aucune discussion n’a été entamée (...) Le joueur est un joueur de l’OM. Tout est encore envisageable… à savoir rester cette saison à l’OM ou encore partir mais seulement où il aura décidé en concertation avec ses agents », précise, de son côté, Hakim Hakos.