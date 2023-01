OM : Azzedine Ounahi présent au Vélodrome ce samedi

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les choses ne traînent pas du côté de l'OM, puisqu'Azzedine Ounahi sera dans les tribunes du Vélodrome ce samedi à l'occasion du match contre Monaco.

Faute d’avoir convaincu Ivan Ilic de tourner le dos au Torino pour signer à l’OM, Pablo Longoria a pensé à Azzedine Ounahi, l’international marocain du SCO Angers. En échange de 10 millions d’euros et d’un gros bonus en cas de revente, les dirigeants angevins ont accepté l’offre de Marseille pour leur milieu de terrain, lequel va signer jusqu’en 2027 avec l’OM. Selon RMC, l’opération est bouclée et Azzedine Ounahi sera même présent ce samedi soir dans les tribunes du Vélodrome afin d’assister à la rencontre au sommet entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco.