OM : Avec cette grande nouvelle, Eyraud voit l'OM décoller

Dans : OM, Ligue 1.

Si Rudi Garcia commence à s'impatienter durant ce mercato, l'Olympique de Marseille vient toutefois d'accomplir l'un de ses principaux objectifs de l'été.

Le club phocéen va enfin récupérer l’exploitation de l'Orange Vélodrome. Désiré au cours des dernières années, et érigé en priorité par Jacques-Henri Eyraud depuis l'arrivée de Frank McCourt à la tête de l'OM en octobre 2016, l'accord vient finalement d'être trouvé. En effet, ce jeudi à l’hôtel de ville de Marseille, les trois parties ont signé les différents documents, avec la présence de Bruno Botella, le président d’Arema, de Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, et du président Eyraud. Si tout est ficelé entre Arema et l’OM, Gaudin précise toutefois que « le stade appartiendra à la Ville », alors que cette exploitation de l’enceinte du boulevard Michelet n'est pas encore effective.

« Une fois que les plusieurs contrats seront signés, nous piloterons le développement commercial de ce stade. Nous organiserons alors les manifestations sportives, mais aussi d’autres manifestations. C’est une nouvelle étape à notre projet. Le stade appartient aux Marseillais, mais l’OM aussi. Notre projet est ambitieux. C’est une pièce qui nous manquait pour l’édifice que nous sommes en train de construire depuis deux ans », a lancé, sur La Provence, JHE, qui sait aussi que la filière de Bouygues « s’engage à améliorer la pelouse et les éclairages » et que « l’OM pourra entreprendre des travaux d’embellissement ». Tout cela à partir du mois d’octobre.