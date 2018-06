OM : Avec ce renfort de poids, l'OM peut gagner ce combat décisif

Dans : OM, Ligue 1.

Si cette semaine, on a beaucoup parlé de la possible venue de Mario Balotelli à l'Olympique de Marseille, l'actualité phocéenne a surtout tourné autour du Vélodrome, dont le club phocéen veut impérativement récupérer la gestion. Mais la société Arema, qui a négocié avec la cité phocéenne, semble imperméable aux menaces de Jacques-Henri Eyraud lequel a prévenu que Frank McCourt, lassé de cette situation contractuelle, pourrait construire un nouveau stade et réduire ses investissements dans le domaine en attendant. Arema ayant décidé de claquer la porte des négociations, la municipalité est désormais entrée dans la danse.

Et ce samedi, dans La Provence, l'élu en charge des finances de Marseille a clairement pris fait et cause pour l'OM, réclamant qu'Arema et l'Olympique de Marseille reprennent les discussions et aboutissent à une solution rapide. « Nous voulons que cet accord puisse consacrer l'exploitation du stade par l'OM. Cette solution est cohérente avec l'utilisation qu'en fait le club et les projets que peut avoir Frank McCourt. Je suis de ceux qui croient au sens de l'Histoire. Je crois qu'elle va dans ce sens, comme ça se fait partout, les grands clubs sont propriétaires de leur stade, ou du moins en assurent la gestion. Et si l'OM est motivé à développer des activités dans le stade, cela permettrait de générer davantage de recettes. Automatiquement, ça rentre dans la partie variable du loyer, donc pour le contribuable, ce serait aussi une bonne nouvelle », a confié, dans le quotidien régional, Roland Blum, avocat et adjoint au maire en charge des finances de la ville de Marseille.