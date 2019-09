OM : AVB n’est pas un loser, ça change de Rudi Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

En juin dernier, le scepticisme entourait la signature d’André Villas-Boas à Marseille. Deux mois plus tard, le Portugais a le vent en poupe, fort d’un bilan positif en Ligue 1 avec trois victoires, un match nul et seulement une défaite. Surtout, c’est son attitude qui plaît aux supporters de l’Olympique de Marseille. L’ancien coach du Zénith Saint-Pétersbourg a toujours été franc, notamment lorsqu’il a été question du mercato, et semble dégager des ondes positives au groupe. Certains vont même jusqu’à dire qu’il est à l’opposé d’un certain Rudi Garcia. Une vision des choses pas totalement erronée selon Dominique Sévérac…

« On peut reconnaître qu’avec Villas-Boas, il se passe quelque chose à l’OM. Il y a un truc un peu différent de Garcia. Des constructions qu’on ne voyait pas, car le jeu était devenu un peu stéréotypé. Avant, l’animation offensive dépendait de Thauvin. Là, il y a plus de variétés. Peut-être qu’on est aussi avec un entraîneur qui n’a pas toujours échoué dans sa carrière. À Porto, au Zénith et à Chelsea, il a quand même vécu des bons moments » a commenté le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe dans des propos rapportés par FootRadio.com. L’ancien coach de Rome et de Marseille appréciera, lui qui a tout de même mené l’OM jusqu’en finale de l’Europa League avant de sombrer la troisième saison.