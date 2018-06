OM : Aucun cadeau pour Pelé, il pourrait prendre la porte au mercato

Dans : OM, Mercato, RCSA.

Les dirigeants marseillais savent assez précisément quels sont leurs besoins pour cet été en terme de recrutement.

Mais des départs peuvent être enregistrés, et cela prend doucement cette direction en ce qui concerne Yohann Pelé. Doublure très efficace de Steve Mandanda, le portier olympien a vu sa demande pour prolonger son contrat être refusée par la direction phocéenne, annonce Madeinfoot. A 35 ans et avec encore un an de contrat, cette décision peut se comprendre, malgré la solidité de « l’Albatros » dans les cages. Mais cette fermeté risque d’avoir des conséquences, et pourrait obliger l’OM à se chercher un nouveau gardien cet été.

En effet, Yohann Pelé a des sollicitations en Ligue 1 et notamment à Strasbourg. Un contrat plus long et une place de titulaire, même chez un club plus modeste, ont de quoi faire réfléchir l’ancien gardien du Mans. En cas de départ, à moins que l’OM ne se décide à faire confiance au jeune Florian Escales pour la saison prochaine, un recrutement devra être envisagé. Ne serait-ce que pour avoir une doublure expérimentée derrière Steve Mandanda. Car si le « Fenomeno » a répondu aux attentes pour sa saison de retour et a été élu meilleur gardien de Ligue 1, il a aussi manqué une dizaine de matchs sur blessure cette saison.