OM ‍: Aubameyang n’est pas mort, ses haters vont pleurer

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Plus grosse star de l’OM sur le papier, Pierre-Emerick Aubameyang peine à confirmer son statut et à s’imposer comme le leader de l’attaque marseillaise. Mais le club phocéen croit toujours en sa star.

Un petit but en Ligue 1, deux buts en Europa League, le bilan est maigre pour Pierre-Emerick Aubameyang depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille. Recruté pour combler le départ d’Alexis Sanchez à l’Inter Milan, l’international gabonais est très loin du niveau requis et les supporters olympiens commencent à perdre patience. Lors du dernier match à domicile contre Lille, les sifflets sont tombés des gradins de l’Orange Vélodrome au moment de la sortie de Pierre-Emerick Aubameyang, remplacé par un Vitinha guère plus performant. Néanmoins, l’OM ne perd pas confiance et espère toujours que son attaquant vedette retrouve son meilleur niveau. Selon Florent Germain, la confiance reste de mise en interne et Gennaro Gattuso a espoir de revoir un grand « Auba » dans les semaines et les mois à venir.

« Aubameyang garde la foi, il garde confiance. C’est lié à son expérience et à son passé, Pablo Longoria disait que l’OM espère retrouver le Aubameyang de Barcelone. Lui est animé par cet espoir-là. A l’heure où l’on enregistre, on sort d’un entraînement ouvert en intégralité, Aubameyang s’y donne à 100 %, il garde une pointe de vitesse impressionnante, il est toujours devant sur les ateliers de vitesse. Il garde cette capacité sur 20 ou 30 mètres à accélérer et à prendre le dessus » indique le correspondant permanent de RMC à Marseille, avant de poursuivre au sujet de Pierre-Emerick Aubameyang.

Gattuso croit encore beaucoup en Aubameyang

« Est-ce que la répétition des efforts est plus compliquée ? Je pense que c’est l’une des raisons qui fait que c’est plus compliqué pour lui, à 34 ans. J’ai quand même le sentiment que lui y croit et que son coach Gennaro Gattuso est persuadé qu’il suffira d’un déclic. Le problème, c’est que ça fait 3 ou 4 mois qu’on le dit, il va falloir que le déclic arrive avant Noël sinon il y aura de vraies questions à se poser » a fait savoir le suiveur assidu de l’actualité marseillaise. Reste maintenant à voir si Pierre-Emerick Aubameyang parviendra à retrouver au plus vite le chemin des filets alors que se profilent quatre matchs capitaux pour l’OM face à Strasbourg, l’Ajax Amsterdam, Rennes et l’OL.