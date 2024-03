OM ‍: Aubameyang fait une révélation, personne ne va le croire

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Buteur sur penalty en première mi-temps, Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit un véritable bijou après le repos pour sceller la victoire de l’OM contre Villarreal en Europa League jeudi soir (4-0).

Au fond du sceau il y a trois semaines, l’Olympique de Marseille revit depuis la prise de fonctions de Jean-Louis Gasset. Les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang viennent d’enchainer une quatrième victoire de suite en balayant Villarreal jeudi soir au Vélodrome en huitième de finale aller de l’Europa League (4-0). Auteur de 21 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l’international gabonais a encore fait parler la poudre jeudi soir en inscrivant un doublé.

OH QUEL BUT D'AUBAMEYANG 😱



Centre ou tir ? Le geste de l'attaquant gabonais était-il volontaire ? En tout cas, ça fait 4-0 pour l'OM !#OMVCF | #UEL pic.twitter.com/Toj59mx8hh — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 7, 2024

Meilleur buteur de la compétition, « Auba » a d’abord inscrit un penalty avant de lobber Pep Reina d’un somptueux piquet du pied gauche. Sur le direct, on pourrait croire que l’ancien attaquant du FC Barcelone a raté son centre. Mais après la rencontre, le numéro 10 de l’Olympique de Marseille a « juré sur ses enfants » qu’il avait bel et bien fait exprès de marquer ce but exceptionnel. « La première chose que je vois, c’est Pepe Reina avancé, donc je me dis que je tente le lob. J’ai de la réussite mais c’est comme ça, on la prend. C’est volontaire, totalement, 100% (…) Je le jure sur la tête de mes enfants (rires) » s'est amusé l'attaquant marseillais avant de poursuivre et de conclure .

« Vous voyez bien qu’’Isma’ (Sarr) coupe au premier poteau et si j’avais voulu lui mettre, j’aurais centré au premier mais la première des choses que j’ai vue, c’est Pepe Reina avancé, donc je me suis dit, je la tente. Il y a de la réussite sur le geste mais c’est voulu. Ça fait du bien de gagner avec la manière. C’est intéressant, on reste concentré sur ce qu’on fait et c’est une bonne chose. On se sent vraiment bien après tout ce qu’on a subi » a savouré Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur buteur d’un OM qui va beaucoup mieux et qui peut de nouveau se mettre à rêver. Que ce soit en coupe d’Europe, avec une grosse option pour une qualification en quarts de finale ou en Ligue 1, où les places européennes sont désormais à portée de main des hommes de Jean-Louis Gasset.