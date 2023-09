OM ‍: Aubameyang a un problème, les Marseillais ne vont pas aimer du tout

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le début de saison de Pierre-Emerick Aubameyang pose question. Et plus que son rendement, c'est son attitude qui est pointée du doigt par un de ses anciens entraineurs.

Arrivé comme l’attaquant vedette capable de faire oublier Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang ne parvient pas à accomplir cette mission pour le moment à l'OM. La saison vient de débuter, mais le raté européen l’a déjà ternie. Il va falloir se montrer efficace pour faire aussi bien que le Chilien, ce que l’ancien stéphanois est encore loin de parvenir à faire. Mais pour continuer avec la comparaison avec le joueur désormais revenu à l’Inter Milan, c’est surtout au niveau de la hargne, de l’envie, de l’apport au collectif, qu’Aubameyang ne donne pas satisfaction. Un constat qui ne surprend pas le moins du monde Daniel Cousin, ancien joueur de Ligue 1 et ancien sélectionneur de PEA au Gabon.

Aubameyang doit se faire violence à l'OM

Pour l’ex avant-centre du RC Lens notamment, on retrouve les défauts d’un attaquant qui ne mouille clairement pas le maillot. Et à l’OM, cela risque de ne pas passer. « J’étais très content de le voir signer à Marseille et je trouvais ça bien qu’il préfère rester en Europe plutôt que d’aller au Qatar ou en Arabie Saoudite. Ça prouve que c’est un compétiteur. Il a 34 ans, il est toujours rapide. Mais j’ai toujours un point d’interrogation sur sa motivation, sa détermination. Et j’ai des doutes sur ce que je vois depuis le début de saison. À Nantes, il a été fantomatique… Un joueur de ce calibre doit tout donner. En fait, ça me fait penser quand il venait jouer avec le Gabon, parfois il était à fond, mais parfois aussi on avait l’impression qu’il n’était pas là. Ce n’est pas un créateur, il a besoin d’être servi par ses partenaires car il a de très bons déplacements. Mais il doit se faire violence, ne pas attendre que les ballons arrivent et aller les chercher. Il doit se faire mal. Quand j’étais sélectionneur, c’est ce que je lui reprochais. Il doit montrer beaucoup plus d’envie. Il peut rater des buts, ça arrive, mais il doit mouiller le maillot. C’est ce qu’aiment les Marseillais », a souligné Daniel Cousin dans les colonnes de La Provence. Un constat qui risque en effet de faire tiquer les supporters de l’OM, qui aiment s’enflammer et soutenir les joueurs qui donnent tout. Mais pour le moment, Aubameyang le sait, c’est sa disette offensive et le jeu de son équipe qui sont au coeur des critiques, et un réveil rapide serait le bienvenu pour balayer tout cela.