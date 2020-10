OM : Aubameyang à Marseille, en voilà une belle idée

Dans : OM.

Lors de chaque mercato, l’histoire se répète et l’Olympique de Marseille se met à la quête d’un avant-centre de calibre international.

A l’été 2019, le club phocéen pensait avoir réalisé la très grosse opération en s’attachant les services de Dario Benedetto, recruté en provenance de Boca Juniors pour environ 15 ME. Après une belle saison en Provence, l’attaquant argentin a cruellement baissé de pied. En ce début de saison, il affiche un niveau aussi inquiétant que sa ligne de statistiques (0 but en Ligue 1). Dès l’été prochain, l’Olympique de Marseille devrait donc se mettre en quête d’un nouveau buteur, d’autant plus que Valère Germain et Kostas Mitroglou seront en fin de contrat. Invité à suggérer un nom d’attaquant aux dirigeants de l’OM dans une interview accordée à Konbini, Arsène Wenger s’est lâché en prononçant le nom de Pierre-Emerick Aubameyang…

« Je pense qu’Aubameyang ne serait pas mal là-bas. Mais je préfère qu’il reste à Arsenal quand même » s’est amusé l’Alsacien de 71 ans, lequel sait pertinemment que Pierre-Emerick Aubameyang, capitaine des Gunners et qui dispose de l’un des plus gros salaires de la Premier League, est totalement hors de portée pour l’Olympique de Marseille d’un point de vue financier. Il sera en revanche très intéressant de savoir quels seront les moyens accordés par Frank McCourt à Jacques-Henri Eyraud et à Pablo Longoria pour le recrutement d’un avant-centre lors du prochain mercato estival. De toute évidence, cela dépendra en grande partie d’une éventuelle qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Un nouveau podium des hommes d’André Villas-Boas permettrait sans doute à Frank McCourt de signer un gros chèque pour un attaquant en juin 2021. Si ce n’est pas le cas en revanche, Pablo Longoria devra se montrer malin et ingénieux afin de trouver un concurrent à Dario Benedetto à moindre coût…