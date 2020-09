PSG : Aubameyang a dit non à Paris, il s'explique

Dans : PSG.

Le suspense a duré pendant de long mois, mais Pierre-Emerick Aubameyang est désormais lié avec Arsenal sur le long terme.

Avant le confinement, Pierre-Emerick Aubameyang ne voulait plus entendre parler d’Arsenal, moribond une nouvelle fois en championnat, privé de Coupe d’Europe et pour qui la Ligue des Champions n’était même plus un objectif. Le Gabonais comptait bien partir à un an de la fin de son contrat. Mais à la reprise, Arsenal a vu le changement de manager porter ses fruits, s’est remis à gagner, soulevant même deux trophées face à Chelsea et Liverpool, ce qui n’est pas rien. Résultat, l’ancienne flèche de Dortmund et Saint-Etienne a décidé de prolonger son contrat. Mais là encore, les discussions ont duré très longtemps. Il faut dire que le fils de l’ancien footballeur Pierre Aubame attendait désespérément une offre du… Real Madrid.

C’est le média madrilène Defensa Central qui l’annonce, le buteur des Gunners rêvait de rejoindre la Maison Blanche, mais l’offre n’est jamais venue. Pourtant, les contacts ont eu lieu avec trois clubs de prestige : le FC Barcelone, l’Inter Milan et même le PSG. Le club francilien s’est dit que faire venir un tel buteur à un an de la fin de son contrat pouvait être un coup intéressant à mener à bien. Mais la réponse a été claire de la part d’Aubameyang. « Si je pars d’Arsenal, ce ne peut être que pour le club de mes rêves, le Real Madrid, c’est ce que j’avais promis à mon grand-père », a confié le Gabonais, qui n’a donc pas donné suite aux contacts avec les autres clubs européens. Le voilà désormais engagé avec Arsenal sur du long terme, et à 31 ans, il ne rejoindra probablement jamais le Real Madrid. Ni le PSG, l’Inter ou le FC Barcelone.