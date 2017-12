OM : Au mercato, une piste offensive se place

Dans : OM, Mercato.

Le doublé de Valère Germain face à Saint-Etienne a de quoi rassurer l’attaque de l’OM, dont les buteurs marchaient clairement au radar ces dernières semaines.

Néanmoins, impossible d’assurer que le mal de l’avant-centre est réglé, alors que l’ancien monégasque vient seulement de marquer ses deux premiers buts en Ligue 1 cette saison, et qu’en face, les Verts sont en pleine décomposition. Un renfort sera-t-il nécessaire pour tenir la distance lors de la deuxième partie du championnat, mais aussi pour les gros matchs espérés en Europa League ? La direction ne l’écarte pas, et plusieurs éléments ont déjà été ciblés. Stefano Okaka en fait partie, lui qui n’a pas sa chance à Watford, et rêve de changer d’air pour retrouver les terrains et le chemin des filets. Interrogé sur les rumeurs qui font état de l’intérêt de l’OM et de clubs italiens, son agent n’a pas tourné autour du pot sur TMW.

« Okaka veut jouer. Il a prouvé qu'il pouvait marquer contre les meilleures équipes d'Angleterre. Je pense qu'il peut rester en Premier League et prouver cela, quand il est à 100%, il est l'un des meilleurs. Il pourrait être un grand achat en janvier. Il y a eu des intérêts en Espagne, en Angleterre et en France, mais des clubs italiens se sont aussi fait connaître. C'est clair qu'il veut partir pour pouvoir jouer et montrer le joueur qu'il est », a expliqué le représentant de l’attaquant italien, qui ne sera pas facile à aller chercher puisqu’il a signé en 2016 un bail de cinq ans avec le club de lointaine banlieue de Londres.