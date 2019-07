OM : Attention, Marseille vise un gros coup en défense

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League, MHSC.

Tandis que Tottenham est tout proche d’officialiser le départ de Kieran Trippier pour l’Atlético de Madrid en échange de 30 ME, les Spurs lorgnent sur la Ligue 1 pour remplacer l’international anglais. Et selon les informations obtenues par Sky Sports, Mauricio Pochettino apprécie toujours autant le profil du Marseillais Hiroki Sakaï, dont la valeur est estimée à environ 10 ME sur le marché des transferts cet été. De toute évidence, le départ du Japonais représenterait un coup dur pour Marseille. Mais selon L’Equipe, Andoni Zubizarreta a d’ores et déjà identifié son potentiel successeur.

Et la piste devrait faire l’unanimité chez les supporters et les observateurs de la Ligue 1 puisque le directeur sportif espagnol en pincerait pour le Montpelliérain Ruben Aguilar. « L'Espanyol Barcelone est revenu dans la course, reprenant les discussions avec Montpellier. Une offensive anglaise n'est pas à exclure à moins d'un mois de la fermeture du marché outre-Manche. Il plaît aussi au directeur sportif de Marseille, Andoni Zubizarreta » indique le média, tandis que Monaco est également intéressé. Autant dire que la concurrence sera rude pour Marseille. Mais en cas de départ de Sakaï, le club provençal pourrait disposer des liquidités nécessaires pour très bien se positionner dans ce dossier.