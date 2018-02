OM : « Attention à ne pas s'embourgeoiser », Marseille est prévenu

Dans : OM, Ligue 1, Bordeaux.

Adil Rami, défenseur de l'OM, après la victoire contre Bordeaux (1-0) : « Je vais bien dormir parce que c'était un match important. On connaissait les résultats de Monaco et de Lyon. Il fallait rester accroché au wagon. On a fait preuve d'un bon mental ce soir. On se connaît bien maintenant. Il faut faire attention à ne pas s'embourgeoiser. On sait que cela va être de plus en plus difficile lors des prochains matchs. Il faut apprendre à souffrir pour gagner, comme cela a été le cas contre Bordeaux. C'est important », a-t-il déclaré sur Canal+.