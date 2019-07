OM : Attendus à Marseille pour Luiz Gustavo, ils sont en Allemagne

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

Ce lundi midi, un journaliste stambouliote affirmait qu'Ali Koç, le président de Fenerbahçe, et Damien Comolli, son directeur sportif, partaient pour Marseille afin de négocier les conditions du transfert de Luiz Gustavo. Mais si effectivement au même moment les dirigeants du club stambouliote embarquaient à bord d'un avion, ils le faisaient en compagnie leurs joueurs afin de prendre la direction de Munich où Fenerbahçe jouera mardi et mercredi l'Audi Cup, un tournoi amical organisé par le Bayern Munich. De quoi tordre le coup aux rumeurs.

Sauf qu'en 2019, il existe d'autres moyens que le bon vieux rendez-vous dans un bureau pour négocier des transferts, et Sercan Hamzaoglu persiste et signe en affirmant que Luiz Gustavo est bel et bien dans le collimateur de Fenerbahçe. Et pour financer le transfert du joueur brésilien de l'Olympique de Marseille, le club d'Istanbul pourrait dépenser une partie des 16ME récoltés par la vente d'Eljif Elmas à Naples. Cependant, dans le même temps, on évoque aussi un gros intérêt de Fenerbahçe pour Radamel Falcao, et on voit mal le club signer en même temps les deux joueurs de Ligue 1. Autrement dit, à part les grands spécialistes qui savent tout sur tout, et le font savoir, le suspense va durer un peu.